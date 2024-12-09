Mash: начальник Еленовской колонии погиб после взрыва машины в Донецке

В Донецке взорвали машину начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова, он погиб в результате ЧП, сообщает Mash .

Из-за взрыва пострадала жена Евсюкова. Женщине оторвало ногу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, под днище автомобиля Toyota Land Cruiser Евсюкова неизвестные заложили пластид — порядка 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее в отношении начальника Еленовской колонии и его заместителя возбудили уголовное дело на Украине. Их обвиняли в причастности к гибели пленных бойцов ВСУ с «Азовстали». Военные скончались летом 2022 года. Тогда по колонии в Еленовке прилетело несколько ракет Himars американского производства. Также обстрелы были и осенью.

Как отметили в Минобороны РФ, два года назад погибло 50 пленных украинцев, еще 73 были ранены. На месте трагедии обнаружили обломки снаряда РСЗО Himars.