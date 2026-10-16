Музей «Мелихово» в Чехове проведет программу о Чехове-враче

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 17 октября проведет программу «Антоний и медицина Чеховы», посвященную работе писателя земским врачом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа выходного дня «Антоний и медицина Чеховы» начнется 17 октября в 12:00 в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Возрастное ограничение — 12+.

Гости выполнят познавательные задания, познакомятся с профессией земского доктора конца XIX века и обратятся к «медицинским» рассказам Чехова. Участники узнают, что означал термин «скорбный лист» — так в дореволюционной России называли историю болезни пациента. Они также научатся заполнять врачебные рецепты по правилам того времени и познакомятся с «Врачебными советами» Антона Павловича.

В мелиховский период Чехов совмещал литературный труд с медицинской практикой: бесплатно принимал тысячи крестьян, боролся с эпидемией холеры и строил медицинские пункты.

Знание врачебной практики отразилось во многих его произведениях. Чехов обладал обширными знаниями о работе терапевтов, психиатров, стоматологов, ординаторов, патологоанатомов и гомеопатов. Один из исследователей его творчества, сам врач, составил список произведений на медицинскую тему, насчитывающий более 80 сюжетов.

Подробная информация, даты проведения программы выходного дня и билеты доступны на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.