Сотрудники НИКИ детства представили доклады на научных форумах

Специалисты НИКИ детства приняли участие в крупных научных мероприятиях по диагностике и лечению детских заболеваний. Участники обсудили сложные клинические случаи и междисциплинарное сотрудничество, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

13 октября 2026 года директор НИКИ детства Нисо Джумаевна Одинаева выступила с приветственным словом на XII Московском городском съезде педиатров с межрегиональным и международным участием «Трудный диагноз в педиатрии». Научную программу посвятили сложным клиническим случаям, междисциплинарным подходам к диагностике и лечению, а также развитию медицинской помощи детям.

НИКИ детства также участвовал в организации XXV юбилейного Конгресса Вельтищева. Его сотрудники представили доклады на площадке, которая объединила специалистов для обсуждения актуальных вопросов педиатрии и обмена опытом ведения пациентов, в том числе с редкими заболеваниями.

«Особенно ценно, когда сложные случаи удается разобрать вместе со специалистами смежных профилей: именно на стыке компетенций рождаются решения, которые потом напрямую улучшают помощь детям. Сотрудничество с Институтом педиатрии имени Ю. Е. Вельтищева позволяет объединять эти компетенции и масштабировать лучшие практики для всей системы педиатрической помощи», — отметила Нисо Джумаевна Одинаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.