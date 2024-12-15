Стали известны детали взрыва авто в центре города в Донецке ДНР
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В Донецке ДНР силовики провели задержание человека, который взорвал автомобиль в центре города. Из-за его действий есть один погибший, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
На опубликованных силовиками кадрах видно, как мужчина в темное время суток закладывает, предположительно, взрывное устройство под днище внедорожника жертвы, стоящего на парковке. Затем он спешно уходит.
На следующем кадре жертва открывает дверь автомобиля и происходит взрыв. Из-за него выбивает окна ближайших зданий.
Во время допроса мужчина признался в содеянном. Он сказал, что работал на украинские спецслужбы. За подрыв автомобиля с человеком ему пообещали заплатить 10 тыс. долларов США.
Фигурант дела мог взорвать машину начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова. Он погиб 9 декабря.