Стали известны детали взрыва авто в центре города в Донецке ДНР

УФСБ: житель Донецка взорвал авто в центре города за 10 тыс долларов от СБУ

В Донецке ДНР силовики провели задержание человека, который взорвал автомобиль в центре города. Из-за его действий есть один погибший, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

На опубликованных силовиками кадрах видно, как мужчина в темное время суток закладывает, предположительно, взрывное устройство под днище внедорожника жертвы, стоящего на парковке. Затем он спешно уходит.

На следующем кадре жертва открывает дверь автомобиля и происходит взрыв. Из-за него выбивает окна ближайших зданий.

Во время допроса мужчина признался в содеянном. Он сказал, что работал на украинские спецслужбы. За подрыв автомобиля с человеком ему пообещали заплатить 10 тыс. долларов США.

Фигурант дела мог взорвать машину начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова. Он погиб 9 декабря.