Украинские войска попытались атаковать Туапсинский район Краснодарского края
Бойко: ВС РФ отбили атаку дронов противника под Туапсе Краснодарского края
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Украинские боевики попытались нанести удары по объектам на территории Туапсинского района Краснодарского края с помощью беспилотников. Российские средства ПВО успешно отбили удар, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципального образования Сергей Бойко.
Дроны противника удалось ликвидировать. Никто не пострадал.
Повреждений в результате удара противника нет. Также Бойко поблагодарил солдат ВС РФ за службу.
Ранее очевидцы услышали звуки взрывов в Грозном после пролета беспилотника.