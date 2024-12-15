Украинские войска попытались атаковать Туапсинский район Краснодарского края

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Украинские боевики попытались нанести удары по объектам на территории Туапсинского района Краснодарского края с помощью беспилотников. Российские средства ПВО успешно отбили удар, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципального образования Сергей Бойко.