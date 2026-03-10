Мужчина разгромил массажный салон и сломал руку администратору в Челябинске. Пострадавшей диагностировали перелом со смещением.

Инцидент произошел 23 февраля. По словам пострадавшей, в салон пришел мужчина на массаж к девушке. Однако после окончания процедуры клиент потребовал вернуть деньги. После отказа мужчина начал громить ресепшен и пытаться самостоятельно найти деньги.

Неадекват начал громить весь салон, когда на его пути встала одна из массажисток. Он толкнул девушку, после чего она ударилась головой.

«Я заступилась за нее и схватила мужчину за капюшон. После этого он развернулся, схватил меня за палец и выкрутил его до щелчка. Ужасная боль прошлась по всей руке», — пожаловалась в соцсетях пострадавшая с ником nachetiiiiik.

На опубликованных кадрах пострадавшая администраторша массажного салона демонстрирует сломанный палец. Затем девушка танцует с гипсом на руке после «больного» укола.

Девушка добавила, что нападавший сбежал, а она отправилась в больницу. Врачи передали информацию правоохранительным органам, но ее до сих пор не вызывали на допрос.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.