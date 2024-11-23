Мужчина ранен при атаке дрона в Белгородской области

Мирного жителя госпитализировали после удара БПЛА в Белгородской области

Мирного жителя госпитализировали с тяжелыми ранениями после удара БПЛА по поселку Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У пострадавшего проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги, его на попутке доставили в Октябрьскую районную больницу», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ дважды за сутки атаковали предприятие пищевой промышленности в Белгородской области.

Обошлось без пострадавших и разрушений.