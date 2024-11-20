Украина второй раз сутки бомбит завод по производству масла в России

сегодня в 11:05

Дроны ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза в Алексеевке Белгородской области. Предварительно, находившиеся на предприятии работники ночной смены не пострадали. Это вторая за сутки атака на российское предприятие, которое занимается производством масла, сообщает Baza .

По имеющейся информации, на территории белгородского завода рухнули 6 дронов ВСУ. Один из беспилотников упал у цеха комплексной очистки подсолнечного масла. В помещении посекло стены и выбило стекла.

Украинские БПЛА также атаковали цехи производства и гидратации спецжиров, грануляции шрота и производства «еды будущего», а также помещения, где делали йогурты.

Предварительно, удары наносились украинскими дронами «Чаклун-В». В аппаратах было по 10 килограммов пластида и поражающие элементы.

Вечером 19 ноября украинские беспилотники устроили налет на завод по производству майонеза и маргарина в Воронежской области. В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар, заявляли власти.