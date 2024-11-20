Украина второй раз сутки бомбит завод по производству масла в России
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Дроны ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза в Алексеевке Белгородской области. Предварительно, находившиеся на предприятии работники ночной смены не пострадали. Это вторая за сутки атака на российское предприятие, которое занимается производством масла, сообщает Baza.
По имеющейся информации, на территории белгородского завода рухнули 6 дронов ВСУ. Один из беспилотников упал у цеха комплексной очистки подсолнечного масла. В помещении посекло стены и выбило стекла.
Украинские БПЛА также атаковали цехи производства и гидратации спецжиров, грануляции шрота и производства «еды будущего», а также помещения, где делали йогурты.
Предварительно, удары наносились украинскими дронами «Чаклун-В». В аппаратах было по 10 килограммов пластида и поражающие элементы.
Вечером 19 ноября украинские беспилотники устроили налет на завод по производству майонеза и маргарина в Воронежской области. В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар, заявляли власти.