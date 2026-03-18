Мужчина пострадал при падении снега во время чистки крыши дома в Мордовии

В Рузаевке в Республике Мордовия пенсионер пострадал при сходе снега с крыши многоквартирного дома, сообщил мэр Алексей Домнин.

Инцидент произошел в доме № 9 на улице Солнечная. Мужчина вышел из подъезда в тот момент, когда проводились работы по очистке кровли.

«Как такое случилось — предстоит выяснить. Сейчас главное — здоровье человека. От всей души желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Домнин на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр также рассказал, что в соцсетях появилась информация о возможном инциденте с жительницей дома № 47 на улице Ленина. Установлено, что женщина вызвала скорую после того, как на нее упала льдинка с крыши во дворе. Медики осмотрели пострадавшую, травм не обнаружили, от госпитализации она отказалась.

Глава города призвал управляющие компании и ТСЖ своевременно проводить очистку снега и наледи, соблюдая меры безопасности. По его словам, еженедельно специалисты выдают десятки предписаний, а за прошлую неделю в административную комиссию направлено 4 материала для назначения штрафов.

