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Мужчина пострадал при атаке дрона по автомобилю в белгородском селе Вознесеновка

Украинский дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам главы региона, у пострадавшего диагностировали осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей. Бригада скорой помощи везет его областную клиническую больницу, мужчина получает необходимую медпомощь.

Машина была припаркована у коммерческого объекта, она получила сильные повреждения. Еще 3 стоявших рядом автомобиля посекло осколками. Также выбило одно окно в коммерческом объекте.

На месте ЧП приступили к работе все оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее в Вознесеновке беспилотник ВСУ атаковал автобус, который возит сотрудников предприятия. В результате взрыва пострадал мужчина.