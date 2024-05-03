Под Белгородом дрон ВСУ атаковал автобус, перевозивший работников предприятия

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Украинский беспилотник атаковал автобус, который возит сотрудников предприятия, в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате произошедшего взрыва пострадал мужчина. У него диагностировали баротравму и ушиб правой руки.

По словам Гладкова, пострадавший сам обратился в Шебекинскую больницу. Там ему оказывают всю необходимую медпомощь.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что минувшей ночью в Белгородской области перехватили пять украинских дронов.