Под Белгородом дрон ВСУ атаковал автобус, перевозивший работников предприятия
Украинский беспилотник атаковал автобус, который возит сотрудников предприятия, в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате произошедшего взрыва пострадал мужчина. У него диагностировали баротравму и ушиб правой руки.
По словам Гладкова, пострадавший сам обратился в Шебекинскую больницу. Там ему оказывают всю необходимую медпомощь.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что минувшей ночью в Белгородской области перехватили пять украинских дронов.