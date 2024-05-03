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6 беспилотников ВСУ ликвидировали над Белгородской областью и Крымом

Прошлой ночью шесть украинских дронов самолетного типа уничтожены над Белгородской областью и Крымом, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. Пять аппаратов ликвидировали над Белгородской областью, еще один — над Крымом.

Таким образом, пересечены попытки Украины совершить террористические атаки на территории РФ.

Ранее российские разведчики с помощью противотанкового комплекса «Корнет»ликвидировали тяжелый коптер ВСУ «Баба-Яга». Его выявили, используя дроны, и уничтожили.