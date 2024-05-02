Российские бойцы из противотанкового комплекса сбили дрон ВСУ «Баба-Яга»

сегодня в 12:20

Ночью одному из расчетов ПТРК «Корнет» передали информацию о том, что у его позиции на малой высоте работает украинский тяжелый коптер.

Цель обнаружили бойцы, применяющие БПЛА. Оператор сообщил, где находится «Баба-Яга».

Бойцы в считаные минуты отработали по данной цели. Дрон противника удалось уничтожить первым же пуском противотанковой ракеты.

Ранее российские Су-25 уничтожили ангары с техникой ВСУ в зоне спецоперации.