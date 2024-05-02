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Российские Су-25 уничтожили ангары с техникой ВСУ в зоне спецоперации

Российские штурмовики Су-25 с помощью ракет уничтожили ангары с техникой ВСУ в зоне проведения спецоперации, им также удалось сорвать ротацию украинских подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар по противнику был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

Оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы штурмовиков. На видео видно, как Су-25 взлетают с аэродрома базирования, выпускают ракеты по цели и возвращаются обратно.

Ранее морпехи ВС РФ уничтожили до 10 украинских диверсантов на острове в дельте Днепра в Херсонской области.