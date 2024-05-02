сегодня в 10:41

Морпехи ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на острове в дельте Днепра

Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили до 10 диверсантов ВСУ. Противник засел на одном из островов в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ во время зачистки острова в дельте реки Днепр. Кадры работы российских военнослужащих опубликовало военное ведомство.

На видео показана корректировка и нанесение ударов по обнаруженной позиции противника. ВС РФ полностью зачистили остров и взяли его под свой контроль, оборудовали наблюдательные пункты и замаскированные огневые точки.

Накануне российские военнослужащие поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Были также поражены военная техника и живая сила противника в 112 районах.