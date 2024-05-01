ВС РФ уничтожили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»

сегодня в 13:22

При помощи оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии войск Вооруженных Сил РФ был поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, были поражены военная техника и живая сила противника в 112 районах.

В том числе средствами ПВО сбили 29 украинских БПЛА, 5 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и один реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с момента начала СВО были уничтожены 270 вертолетов, 593 самолета, 1 275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 891 танк и другие боевые бронированные машины, 23 648 БПЛА, 509 зенитных ракетных комплексов, 9 230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21413 единиц специальной военной автотехники.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.