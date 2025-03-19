Фото - © телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 09:09

Мужчина попытался изнасиловать девушку в подземном переходе в Москве

В подземном пешеходном переходе около Бескудниковского проезда в Москве мужчина попытался изнасиловать незнакомую девушку, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Но он не смог сделать задуманное, так как потерпевшая оказала злоумышленнику активное сопротивление и начала кричать. Прохожие вызвали полицейских. Инцидент произошел 17 марта.

Также обвиняемый напал на сотрудника полиции, который прибыл на вызов.

С мужчиной уже проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение в преступлении. Возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также за применение насилия в отношении представителя власти.

В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленника.