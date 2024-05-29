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Мужчина погиб при столкновении Honda с «КамАЗом» в Ногинске

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в городском округе Ногинск, где произошло столкновение легкового автомобиля Honda c грузовой автомашиной «КамАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 05:55 на 96 км дороги А-107. По предварительной информации, водитель Honda 1996 года рождения столкнулся с «КамАЗом», стоящим на светофоре.

В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля 1997 года рождения. Водителя Honda доставили в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Также смертельное ДТП произошло в Новой Москве на 232 км трассы А-107. Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом». Виновник ДТП скончался.