Водитель умер в новой Москве после столкновения с «КамАЗом»
Фото - © Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
В результате ДТП на территории новой Москвы скончался человек. Авария произошла на 232 км федеральной трассы А107, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом» .
В ходе ДТП погиб водитель машины.
На месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Они устанавливают все обстоятельства ДТП.