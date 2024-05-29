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Водитель умер в новой Москве после столкновения с «КамАЗом»

Происшествия

Фото - © Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

В результате ДТП на территории новой Москвы скончался человек. Авария произошла на 232 км федеральной трассы А107, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом» .

В ходе ДТП погиб водитель машины.

На месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Они устанавливают все обстоятельства ДТП.