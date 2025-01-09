Мужчина отрезал голову снохе на Рождество под Нижним Новгородом
В Шатковском округе произошла трагедия: мужчина убил свою сноху, отрезав ей голову, сообщает ИА «Время Н»со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Нижегородской области.
Это случилось в ночь с 6 на 7 января, когда между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину ножом, после чего совершил отчленение головы от тела жертвы.
Подозреваемый был вскоре задержан, ему предъявили обвинение, и он находится под арестом. В настоящее время следственные органы проводят ряд мероприятий для детального выяснения всех обстоятельств случившегося инцидента и сбора улик, необходимых для дела.
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