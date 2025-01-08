В США убили многодетного отца из Петербурга

В американском городе Чикаго убили многодетного отца из Петербурга. У него остались трое детей и жена, сообщает « Российская газета ».

Погибший является гражданином Кыргызстана. В Петербурге у него осталась семья. По предварительной информации, в Соединенных Штатах его убили бандиты. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Известно, что мужчина несколько лет назад женился на жительнице Петербурга. Его жена организовала сбор средств для транспортировки тела мужа.

Ранее в Грузии двое мужчин напали на 38-летнего Виктора с супругой. В ходе конфликта мужчину застрелили, а тело выбросили в реку, пытаясь скрыть следы преступления.