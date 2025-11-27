Мужчина обвинил роддом Железноводска в гибели жены и ребенка во время родов

Беременная девушка Мария и ее нерожденный малыш погибли в роддоме Железноводска в Ставропольском крае во время родов. Муж женщины обвинил в случившемся медицинское учреждение, сообщает Mash .

В роддоме назвали официальную версию гибели — эмболия околоплодных вод. Однако муж считает, что жена умерла по другой причине — она поскользнулась, упала, но ей никто не помог.

Женщина прибыла в роддом с признаками начала родов. В 02:14 она отправила супругу Денису смс, в котором рассказала, что у нее все хорошо.

В 06:40 мужчине позвонил доктор и сообщил, что Мария вместе с ребенком погибли. Их спасти не вышло.

Примерно через 30 минут Денис прибыл в роддом. Там ему сообщили, что жена и ребенок скончались из-за «эмболии околоплодных вод», а также шока из-за аллергии. Мария вместе с нерожденным сыном погибли мгновенно.

Суть диагноза в том, что воды оказываются в легочном кровотоке мамы. После этого у нее может остановиться дыхание и сердце.

На следующий день доктора проговорились, что женщина отправилась ночью в уборную с медсестрой и упала. Труп мужу не показали. В морг его не допустили.

Мужчина считает, что версия больницы неправдивая. По его словам, на голове у девушки были большие синяки.

По версии Дениса, его жена ночью упала в палате, либо со ступенек. В таком состоянии она пробыла до утреннего обхода, когда ее обнаружили мертвой.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Также они провели допрос докторов. Минздрав Ставрополья выясняет причины. В роддоме комментировать информацию не стали.

