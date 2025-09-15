Мужчина насадил свиную голову на забор мечети в Адыгее

сегодня в 16:33

В Адыгее задержали мужчину, оставившего свиную голову на заборе мечети

Мужчина насадил свиную голову на забор мечети в Республике Адыгея. Происходящее злоумышленник снимал на телефон, сообщает Ura.ru .

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в ночное время мужчина оставляет свиную голову на заборе мечети, снимает отчет на телефон, а затем скрывается с места преступления.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле ГУ МВД России по Республике Адыгея и региональных властей.

Духовное управление мусульман республики и Краснодарского края назвала инцидент провокацией и осудило действия мужчины. В объединении убеждены, что поступок фигуранта направлен на подрыв межнационального и межконфессионального мира в обществе.

Ранее в Челябинске группа подростков раскидала свиные головы вокруг мусульманской молельни и подожгла здание. Злоумышленникам грозят реальные тюремные сроки.