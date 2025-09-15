Свиные головы на заборе: в Челябинске подростки сожгли и осквернили молельню
В Челябинске подростки подожгли молельню и раскидали свиные головы
В Челябинске группа подростков раскидала свиные головы вокруг мусульманской молельни и подожгла здание, сообщает Telegram-канал «Многонационал».
Все происходящее молодые люди снимали на видео. На опубликованных кадрах видно, как свиные головы висят на заборе и расбросаны вокруг молельной комнаты. Затем один из злоумышленников обливает здание бензином и поджигает его.
По предварительной информации, действия подростков курировали участники украинской ультраправой группировки NS/WP (National-Socialism/White Power)*.
К настоящему моменту всех подозреваемых задержали. Подросткам грозят реальные тюремные сроки.
*Организация признана террористической, запрещена в РФ.
