Мужчина и младенец погибли в ДТП в Пензенской области

Иномарка въехала в столб и опрокинулась в Пензенской области, в результате ДТП погибли мужчина и младенец, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Предварительно, 04:45 в субботу на 595 км трассы М5 «Урал» женщина 1991 года рождения за рулем Haval наехала на фонарный столб, а затем съехала в кювет, и машина опрокинулась.

В результате дорожной аварии два пассажира — мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения — скончались на месте от полученных телесных повреждений. Водитель и еще один пассажир (мальчик 2019 года рождения) пострадали. Их отпустили после оказания медпомощи.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее машина въехала в остановку с людьми в Тверской области. Он сбил четверых человек, в том числе одного ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.