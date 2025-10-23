Опубликован момент ДТП в Твери на остановке, где сбили четырех человек

Вечером 23 октября в Твери на одной из улиц автомобилист потерял контроль над своим транспортом и допустил столкновение с остановкой, на которой находились люди. Предварительно известно, что четверо пострадали. Момент страшного ДТП опубликовал Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как автомобилист быстро двигался по проезжей части. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем, сумел избежать столкновения с другой машиной, но после этого его занесло и отбросило в остановку, где люди ждали общественный транспорт.

В итоге, по предварительной информации, сбитыми оказались четыре человека. Среди них малолетний ребенок, который получил травмы.

Происшествие случилось в 19:33 по местному времени. Все обстоятельства теперь устанавливают компетентные органы.

