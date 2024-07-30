Мужчина без телефона провел ночь в пятиметровом колодце
Спасатели вытащили мужчину из пятиметрового колодца в Туве
Спасатели вытащили мужчину из пятиметрового колодца в Туве, сообщили в пресс-службе МЧС России.
46-летний мужчина ночью по дороге домой провалился в бетонированный под слив нечистот колодец.
Выбраться с пятиметровой глубины он сам не смог, а сообщить о происшествии тоже не получилось — его крики никто не услышал, а телефона с собой не было.
Прохожие только утром нашли бедолагу, а специалисты МЧС России передали пострадавшего врачам.
Ранее спасатели помогли женщине, на которую упал парапланерист.