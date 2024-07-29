Туристку эвакуировали на носилках после столкновения с парапланеристом
На гулявшую в горах Башкортостана упал парапланерист
Фото - © На гулявшую в горах Башкортостана девушку упал парапланерист/Telegram-канал МЧС России
На гулявшую в горах Башкортостана девушку упал парапланерист, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На горе Торатау в Ишимбайском районе мужчина совершил жесткую посадку прям на девушку», — сказано в сообщении.
Девушка получила травмы, вызванным спасателям пришлось использовать носилки.
Пострадавшую на скорой помощи отправили в больницу. Сам парапланерист получил незначительные ушибы.