Туристку эвакуировали на носилках после столкновения с парапланеристом

Фото - © На гулявшую в горах Башкортостана девушку упал парапланерист/Telegram-канал МЧС России

сегодня в 22:39

На гулявшую в горах Башкортостана упал парапланерист

На гулявшую в горах Башкортостана девушку упал парапланерист, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На горе Торатау в Ишимбайском районе мужчина совершил жесткую посадку прям на девушку», — сказано в сообщении.

Девушка получила травмы, вызванным спасателям пришлось использовать носилки.

Пострадавшую на скорой помощи отправили в больницу. Сам парапланерист получил незначительные ушибы.