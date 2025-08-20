Муж застрелил из обреза жену-учительницу в Челябинской области

35-летняя учительница в Челябинской области погибла от рук собственного супруга. Тот выстрелил в нее из обреза, сообщает СУ СК России по региону .

Трагедия произошла в одном из домов по переулку Крутой города Миасса 18 августа. По данным следствия, между женщиной и ее мужем, который был в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе потасовки мужчина взял ружье и выстрелил в грудную клетку супруги.

Женщина получила смертельное ранение. Она умерла на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Супруга учительницы задержали в кратчайшие сроки.

В скором времени ему предъявят обвинение. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается, назначен комплекс экспертиз.

Ранее в Алтайском крае школьник случайно застрелил 11-летнюю девочку во время игры с ружьем. Ребенок скончался в машине скорой помощи.