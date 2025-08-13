В Алтайском крае школьник случайно застрелил 11-летнюю девочку во время игры

В Заринском районе Алтайского края 13-летний мальчик во время игры с ружьем случайно застрелил стоящую рядом 11-летнюю девочку, сообщает «Царьград» .

Вечером 12 августа в Заринском районе Алтайского края в селе Староглушенка ребенок игрался с оружием. Мальчик выстрелил в забор на приусадебной территории, а пуля отрикошетила от него и попала девочке в шею. Она скончалась в машине скорой помощи.

На данный момент, согласно информации от регионального Следственного комитета, по данному факту органами было возбуждено уголовное дело по статье по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователями также будут изучены причины и условия произошедшей трагедии», — сообщается в официальном выпуске.