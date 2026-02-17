Муж прибежал вовремя: на паркинге в Тюмени неадекват домогался молодую маму

Неадекват выследил женщину на паркинге в Тюмени и начал домогаться при ребенке

Инцидент произошел накануне вечером в одном из ЖК в центре города. Обошлось без травм, однако женщина и ребенок испытали сильный стресс из-за произошедшего.

«Мужчина начал домогаться ее при ребенке, в открытую. Хорошо, что муж вовремя прибежал: он в это время парковал машину. Позвонили в охрану, полицию. Все в шоке. Закрытая территория двора у нас, а по факту безопасности — ноль. Охранники местные вообще ничего не делали, просто стояли и смотрели», — рассказала свидетельница и одна из жительниц ЖК.

По ее словам, незнакомец пробрался на территорию паркинга, когда ворота были открыты из-за заехавшего автомобиля. Мужчина неадекватно себя вел и кричал, что его зовут Зубай. Жители самостоятельно задержали мужчину и передали его прибывшим на вызов правоохранителям.

Как отметили в пресс-службе тюменского УМВД, сотрудники ППС доставили в отдел полиции ранее судимого мужчину 1981 года рождения. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мигрант следил за 12-летней школьницей до самого дома, затем зашел вслед за девочкой в подъезд многоэтажки и попытался изнасиловать ее.

