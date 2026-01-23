Следил до дома: в Петербурге мигрант пытался изнасиловать школьницу в подъезде

В Санкт-Петербурге выходец из Средней Азии следил за 12-летней школьницей до самого дома, затем зашел вслед за девочкой в подъезд многоэтажки и попытался изнасиловать, но когда девочка закричала, испугался и убежал. О происшествии рассказал отец школьницы, сообщает «Многонационал» .

Предварительно известно, что происшествие случилось на улице Композиторов, 20 корп. 1. Камера наблюдения у подъезда № 10 зафиксировала, как девочка подошла к двери и начала доставать ключи, чтобы войти внутрь. В это же время к ней медленно приближался злоумышленник.

Когда школьница вошла в подъезд, мужчина ускорился и вбежал внутрь следом за ребенком. Спустя две минуты он выскочил на улицу и убежал.

По словам отца девочки, внутри подъезда злоумышленник домогался до его дочери, потянул за волосы. Когда девочка закричала и стала отбиваться, испугался, вырвал у нее из рук бутылку с лимонадом и сбежал.

