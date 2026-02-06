Мучают собак, бьют окна: два подростка кошмарят химкинский ЖК

Два подростка бьют окна и бросаются тяжелыми предметами в химкинском ЖК

В ЖК «Велтон парк» в округе Химки жители жалуются на двоих подростков, которые ведут себя неадекватно и агрессивно, сообщает «МК: срочные новости» .

Ребята мучают собак, бьют окна в подъездах, бросаются тяжелыми предметами.

Также в Telegram-канале размещено видео, где показано, как подростки бросают предметы с высоты. Они пытаются попасть прохожим в головы.

Другие улики, которые были сняты на камеру, местные жители планируют передать в отдел полиции. Горожане утверждают, что родители не следят за детьми, и подростки болтаются по району без дела.

Ранее стало известно, что в московских СИЗО содержится рекордное количество подростков за последние 20 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.