Мучают собак, бьют окна: два подростка кошмарят химкинский ЖК
Два подростка бьют окна и бросаются тяжелыми предметами в химкинском ЖК
В ЖК «Велтон парк» в округе Химки жители жалуются на двоих подростков, которые ведут себя неадекватно и агрессивно, сообщает «МК: срочные новости».
Ребята мучают собак, бьют окна в подъездах, бросаются тяжелыми предметами.
Также в Telegram-канале размещено видео, где показано, как подростки бросают предметы с высоты. Они пытаются попасть прохожим в головы.
Другие улики, которые были сняты на камеру, местные жители планируют передать в отдел полиции. Горожане утверждают, что родители не следят за детьми, и подростки болтаются по району без дела.
Ранее стало известно, что в московских СИЗО содержится рекордное количество подростков за последние 20 лет.
