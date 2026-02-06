В московских СИЗО содержится рекордное количество подростков за последние 20 лет

В последние годы в Москве наблюдалась тенденция к снижению числа несовершеннолетних в местах лишения свободы. Были периоды, когда в изоляторах не содержалось ни одной девочки, а мальчиков насчитывалось всего 8-10 человек. Причиной этого в первую очередь была установка судов брать под стражу несовершеннолетних в исключительных случаях — по обвинению в убийствах, сексуальном насилии и терроризме.

Увеличение числа подростков в заключении связано не только с ростом уровня преступности, но и с изменениями в судебной практике. Сейчас немало обвиняемых ждут приговора по ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков), ст. 111 и 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, которое часто бывает результатом драки).

Кроме того, в настоящее время под домашним арестом находится примерно столько же подростков, столько в СИЗО — 91 человек.

