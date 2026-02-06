В московских СИЗО содержится рекордное количество подростков за последние 20 лет
Фото - © Евгений Леонов / Фотобанк Лори
В московских следственных изоляторах (СИЗО) находится рекордное за последние 20 лет количество несовершеннолетних — 87 человек, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
В последние годы в Москве наблюдалась тенденция к снижению числа несовершеннолетних в местах лишения свободы. Были периоды, когда в изоляторах не содержалось ни одной девочки, а мальчиков насчитывалось всего 8-10 человек. Причиной этого в первую очередь была установка судов брать под стражу несовершеннолетних в исключительных случаях — по обвинению в убийствах, сексуальном насилии и терроризме.
Увеличение числа подростков в заключении связано не только с ростом уровня преступности, но и с изменениями в судебной практике. Сейчас немало обвиняемых ждут приговора по ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков), ст. 111 и 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, которое часто бывает результатом драки).
Кроме того, в настоящее время под домашним арестом находится примерно столько же подростков, столько в СИЗО — 91 человек.
