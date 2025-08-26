Можно строить замки: грузовик с песком опрокинулся в Королеве

Грузовик с песком перевернулся на въезде в Королев

ДТП произошло на въезде в Королев. Грузовая машина с песком опрокинулась на обочине, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных кадрах видно, что грузовик лежит на боку ближе к обочине. Его кабина сильно смята. Ценный груз в виде песка высыпался на траву.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС. В Сети пишут, что место аварии идеально подходит для строительства замков из песка.

