Можно строить замки: грузовик с песком опрокинулся в Королеве
Грузовик с песком перевернулся на въезде в Королев
Фото - © скриншот
ДТП произошло на въезде в Королев. Грузовая машина с песком опрокинулась на обочине, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
На опубликованных кадрах видно, что грузовик лежит на боку ближе к обочине. Его кабина сильно смята. Ценный груз в виде песка высыпался на траву.
О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС. В Сети пишут, что место аварии идеально подходит для строительства замков из песка.
Ранее прокуратура Московской области организовала проверку из-за сообщений в СМИ о том, что несовершеннолетний водитель за рулем машины такси марки Hyundai врезался в бордюр и припаркованный Volkswagen в Мытищах.