Можно лодки доставать: в муниципальный округ Чехов пришел паводок

Улицы и дома ушли под воду в подмосковной деревне Чепелево из-за паводка

Деревня Чепелево в муниципальном округе Чехов попала под удар весеннего паводка. Улицы и частные дома буквально ушли под воду, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как зеленая вода разлилась по улицам. Передвигаться там теперь возможно только на лодках.

По предварительным данным, уровень воды поднялся более чем на полметра. Потоки хлещут прямо из труб.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о подготовке к наступлению паводков. В этом году в целом паводок делится на 3 основных блока. В том числе это превентивные мероприятия и подготовка.