Жителям Подмосковья рассказали о подготовке к наступлению паводков

В рамках подготовки к паводкам в Подмосковье проверили готовность округов по чек-листам, состояние обводных объектов, а еще отремонтировали гидротехнические сооружения и т. д., сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«Что касается превентивных мероприятий и подготовки к паводковому периоду — что мы сделали? Мы выполнили 4 таких достаточно крупных, но при этом абсолютно понятных мероприятия. Вместе с муниципалитетами проверили их готовность по чек-листам. Провели мониторинг обводных объектов — это поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям — на предмет засора и прохождения русел», — сказал Мосин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что также была проведена подготовка к ремонту гидротехнических сооружений в допаводковый период.

«В период прохождения паводка у нас две основные задачи — осуществление мониторинга подъема воды, для этого у нас установлено 166 вешек в 40 муниципалитетах, и оперативное взаимодействие, реагирование на сигналы, поступающие в ЕДДС-112 и в Telegram-каналы», — рассказал министр.

Мосин уточнил, что в этом году в целом паводок делится на 3 основных блока. Это в том числе превентивные мероприятия и подготовка.

«У нас они в этом году проходили с 3 февраля по 18 марта. Второй блок — это непосредственно прохождение паводкового периода, который у нас начался с 18 марта и сейчас проходит. И третий блок — в мае будем подводить итоги, определять причины, условия и составлять план работ на посленерестовый период», — заключил он.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что на территории Подмосковья всегда есть уязвимые участки, за которыми нужно глаз да глаз, несмотря на малые объемы снега в этом году.

Тема, которая предлагается к обсуждению, — это прохождение паводкового периода и ремонт гидротехнических сооружений. Ну, у всех, наверное, инстинктивно сразу возникает представление, что снега у нас в этом году мало, и, собственно говоря, паводок — это вещь, так скажем, не настолько требующая нашего внимания», — сказал губернатор.