Может быть в запое: на Урале мать двоих детей ушла на работу 1 января и пропала

На Урале ищут мать двоих детей, которая ушла на работу и исчезла

В Первоуральске разыскивают 41-летнюю Татьяну Л., которая 1 января ушла на работу и бесследно пропала. Дома ее ждут муж и двое детей. Женщина могла уйти в запой, как делала раньше несколько раз, сообщает E1.RU .

По словам супруга, женщина вышла из дома без денег. Она попросила сына перевести ей 30 рублей на автобус, после чего уехала на работу. Домой она не вернулась.

Прошло почти три недели. За это время Татьяна выходила на связь один раз. 7 января мужу удалось дозвониться до нее. По словам мужчины, женщина была в неадекватном состоянии, еле разговаривала. На просьбу вернуться домой она ответила: «Я боюсь идти домой, я у хороших людей».

После этого Татьяна больше не выходила на связь, хотя до нее пытались дозвониться и дети, и родители. Муж уточнил, что женщина и раньше уходила из дома — у нее были проблемы с алкоголем, а лечение не помогало.

«В последний раз я нашел ее в квартире в общаге с алкашами», — сказал муж.

Но загулы были недолгими, Татьяна всегда возвращалась домой. Из-за этого факта мужчина не сразу обратился в полицию, узнав об очередной пропаже супруги.

Муж проверил все места, где она могла находиться, но так и не нашел ее следов. На работе подтвердили, что женщина 1 января была на смене, а вечером ушла. Сейчас Татьяну ищут полиция и волонтеры.

