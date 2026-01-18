Могла угодить в секту: в Самаре ищут начинающую актрису, которая пропала

В Самаре пропала 32-летняя начинающая актриса. Родные уверены, что она могла попасть в опасную секту, сообщает «112» .

Екатерина А. работала мастером по наращиванию ресниц и бровей, но ушла в моделинг и актерство. Летом на ее страницах в соцсетях стали появляться странные посты, в которых она приглашала людей на сомнительные лекции и тренинги.

Так, в последней публикации Екатерина рассказывала о мастер-классе по «женской избирательности». Она оставила ссылку на некий женский Telegram-канал, в котором обещали с помощью астрологии помочь женщинам обрести мужчину «класса премиум». Там были ссылки на Павла Ракова и его «особую методику». Мужчина известен своими неоднозначными трудами и выступлениями.

Оказалось, что женщина попала в сообщество, которое схоже по характеристикам с сектой. Незадолго до исчезновения Екатерина написала близким, что уехала в Казахстан «на обучение своей школы». Там ее видели на площади одного из городов — девушка просила деньги у прохожих. А еще она взяла кредит на 3 млн рублей.

Недавно Екатерина была замечена в Москве. Она восстанавливала утерянный паспорт.

Незадолго до пропажи женщина сменила имя и фамилию на своей странице. С нее родственникам стали приходить странные СМС со словами: «Как дела?» Они похожи на автоматические. Семья обратилась в полицию.

Ранее Екатерина рассталась с мужем после 10 лет брака. Двое их детей живут с отцом.

Между тем пропавшую в Екатеринбурге 45-летнюю Светлану Шаталину нашли мертвой. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили на балконе съемной квартиры.

