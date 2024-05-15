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​Мотоциклист врезался в трамвай и погиб на юге Москвы

Мотоциклист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, в среду мотоциклист на пересечении Духовского переулка и 4-го Рощинского проезда столкнулся с трамваем. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия.

На аварии работают следователи и сотрудники ГИБДД.

Ранее на 314-м км ЦКАД на «Ниву» рухнула опора моста, которую стрелой снес манипулятор. В результате происшествия в обе стороны образовалась пробка в 10 баллов.