Мотоцикл и авто попали в ДТП на внешней стороне ТТК в Москве

Мотоцикл и легковое авто врезались друг в друга на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства случившегося и данные о количестве пострадавших выясняют.

Движение в районе аварии затруднено. Заняты две полосы из трех.

Ранее массовая авария произошла на трассе в Подмосковье. Столкнулись фура, автобус и «Газель». На месте происшествия находились сотрудники полиции, пожарной, скорой помощи и службы спасения.