Мост между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки БПЛА

Мост короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом, был атакован беспилотником. Кому именно он принадлежит, неизвестно, сообщает RT со ссылкой на агентство Fars.

Согласно имеющимся данным, после удара дрона мост вспыхнул.

Данное сооружение использовала американская армия. Длина объекта инфраструктуры — 25 км.

28 февраля Израиль ударил по Ирану. В ответ он атаковал это государство и военные базы США в ближайших странах. Соединенные Штаты присоединились к конфликту на стороне Израиля.

Ранее Госдеп США выложил срочную рекомендацию для своих граждан, которые находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Им порекомендовали как можно скорее уехать из более чем 10 государств — Бахрейна, Египта, Ирана, Ирака, Израиля, Сектора Газа, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ и Йемена.

