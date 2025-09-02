Москвичку завалило камнями на Эльбрусе

сегодня в 15:45

Спасатели эвакуировали москвичку, пострадавшую при камнепаде на Эльбрусе

Жительницу Москвы завалило камнями на Эльбрусе. Пострадавшая была в составе незарегистрированной группы из 8 человек, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в районе скал Пастухова (высота 4600 м). 35-летняя женщина отправилась на Эльбрус с друзьями. В результате камнепада она получила различные травмы.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшую на поляну Азау, где затем передали бригаде скорой помощи.

Ранее в Казахстане спасатели эвакуировали шестерых альпинистов, застрявших в горах Заилийского Алатау в Алматинской области. Группа не смогла продолжить восхождение из-за травм ног у двух человек.