Москвичку завалило камнями на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали москвичку, пострадавшую при камнепаде на Эльбрусе
Жительницу Москвы завалило камнями на Эльбрусе. Пострадавшая была в составе незарегистрированной группы из 8 человек, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в районе скал Пастухова (высота 4600 м). 35-летняя женщина отправилась на Эльбрус с друзьями. В результате камнепада она получила различные травмы.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшую на поляну Азау, где затем передали бригаде скорой помощи.
