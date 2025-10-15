Москвичку впервые в России оштрафовали за неубранную мочу собаки

Жительница Москвы после прогулки с собакой получила штраф в размере 1,5 тыс. рублей за неубранную мочу питомца. Это первый подобный случай в России, сообщает Mash .

По словам Надежды, хозяйки пса по кличке Зефир, она исправно убирала за любимцем продукты жизнедеятельности во время прогулок. Однако ее соседка — ярая ненавистница собак, любящая придираться по любому поводу.

Надежда утверждает, что женщина регулярно кричит на животных, разбрасывает по двору отраву и жалуется в ветнадзор. Так, соседка заявила, что хозяйка Зефира якобы не убирает за питомцем и не прописывает его в квартире, как того требует закон.

Инспекторам пришлось смотреть записи с камер видеонаблюдения. В кадре видно, как хозяйка Зефира убирает его фекалии в пакет, но траву не протирает. За неубранную мочу Надежде выписали штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

В комитете ветеринаров заявили, что собачники должны гулять с бутылкой воды и смывать за любимцами мочу. Однако по закону штраф полагается только за неубранные фекалии. Надежда считает, что ее наказали незаслуженно. Она хочет оспорить штраф в суде.

