Москвичку переехала машина сразу после выхода из трамвая

Женщину насмерть сбила машина сразу после выхода из трамвая в центре Москвы

В центре Москвы произошла смертельная автоавария с участием пешехода. Предварительно, женщину переехала легковушка, когда она вышла из трамвая, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП случилось у дома № 9 на Сущевской улице. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, когда она выходила из общественного транспорта.

В результате столкновения женщина погибла на месте. ГАИ не приводит информации о личности и возрасте погибшей.

Детали смертельной аварии изучают дорожные полицейские и следственно-оперативная группа.

Ранее глава Кокшетауской епархии РПЦ Серапион погиб в автокатастрофе под Нижним Новгородом. Архиепископ ехал из казахстанского Кокшетау в Москву на Рождественские чтения.