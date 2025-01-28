Глава Кокшетауской епархии РПЦ погиб в аварии под Нижним Новгородом

Глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви Серапион попал в ДТП, в результате которого скончался, сообщает РИА Новости .

Автокатастрофа произошла в Нижегородской области. Архиепископ ехал из Кокшетау в Москву, где должен был участвовать в Рождественских чтениях.

Его сопровождал иеромонах. Он пострадал в аварии и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП на данный момент неизвестны.

Ранее в Нижнем Новгороде трамвай наехал на девушку. Она выжила, пострадавшую госпитализировали.