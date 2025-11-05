Москвичка сразилась за деревья с мужчиной с бензопилой в Покровском-Стрешневе

Москвичи пожаловались на вырубку деревьев в парке Покровское-Стрешнево. Одна из неравнодушных жительниц даже сразилась за растения с мужчиной, у которого в руках была бензопила, сообщает «Осторожно, Москва» .

Жители домов, расположенных рядом с парком, услышали звуки бензопил утром в среду. Неравнодушные граждане решили пообщаться с рабочими и поинтересоваться, с чем связана вырубка деревьев.

Они попросили предъявить соответствующие документы, однако рабочие не захотели ничего показывать. Вместо этого специалисты с бензопилами порекомендовали со всеми просьбами обращаться к начальству. При этом, по словам очевидцев, рабочие позволяли себе хамить и грубить.

«Парк уничтожают, не называют причин», — сказали жители.

Одна из жительниц даже вступила в перепалку с рабочим, который занимался вырубкой деревьев. Произошедшее попало на камеру. В кадре запечатлено, как она перегородила мужчине дорогу, чтобы тот не спилил дерево. В этот момент у рабочего была включена бензопила.

Ранее в парке поселка Металлплощадка Кемеровского района зафиксировали вырубку хвойных деревьев. Это вызвало обеспокоенность местных жителей.

