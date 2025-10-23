Жители Кемерова обеспокоены загадочными событиями в окрестностях города

Очевидцы сообщили о вырубке деревьев в парке поселка под Кемеровом

В парке поселка Металлплощадка Кемеровского района зафиксировали вырубку хвойных деревьев, что вызвало обеспокоенность местных жителей. Сотрудники парка пояснили, что работы проводились из-за аварийного состояния сосен, сообщает Сiбдепо .

В парке, расположенном в поселке Металлплощадка Кемеровского района, очевидцы заметили массовую вырубку хвойных деревьев. Видео и фотографии с места событий появились в социальных сетях и вызвали обеспокоенность среди жителей.

Авторы сообщений отметили, что на протяжении нескольких дней в парке бензопилами спиливали здоровые и высокие сосны. По их словам, причины таких действий были непонятны.

Корреспондент Сiбдепо посетил парк и убедился, что на территории действительно остались свежие пни. Сотрудники парка пояснили, что проводится плановая опиловка. По их словам, сосны были признаны аварийными и могли представлять опасность для посетителей.

Парк в поселке Металлплощадка считается одним из самых популярных мест для прогулок среди жителей Кемеровского района и города Кемерово благодаря удобному расположению и живописной природе.

