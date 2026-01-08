Москвичка сломала позвонок, катаясь на ватрушке в праздники

В парке на Мичуринском проспекте в столице женщина сломала поясничный позвонок, катаясь на ватрушке, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 1 января. Девушка отправилась на спуск, в середине которого растет дерево. Она планировала объехать его боком или выпасть из ватрушки перед препятствием. Но из-за резкого спуска тюбинг набрал большую скорость, девушка не смогла его остановить, влетела в дерево и сильно ударилась спиной.

Пострадавшей сразу вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у пациентки перелом поясничного позвонка. Сейчас она восстанавливается дома.

Также с начала года в стране резко выросло число обращений в травмпункты после катаний на тюбингах. Люди выбирают максимально опасные места для заездов и способы катания.

