Москвичка пытается получить с Gipsy деньги за лечение после падения на концерте

Москвичка требует с Gipsy компенсацию за травму, полученную в клубе летом 2022 года. По словам пострадавшей, она упала из-за плохого освещения в заведении — ступеньки практически не были видны в темноте, сообщает «Осторожно, Москва» .

Москвичка требует с Gipsy компенсацию за травму, полученную в клубе летом 2022 года. По словам пострадавшей, она упала из-за плохого освещения в заведении — ступеньки практически не были видны в темноте, сообщает «Осторожно, Москва».

В результате девушка получила перелом основания V-плюсневой кости правой стопы. Ей потребовалось длительное лечение с использованием ортеза — это ее привело к нетрудоспособности на несколько месяцев.

Потерпевшая подала иск в Мещанский районный суд, требуя от клуба возместить 33 тыс. рублей, потраченных на лечение, а также 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Она отметила, что сумма компенсации несоразмерна перенесенным страданиям — несколько месяцев она не могла нормально передвигаться, а затем была вынуждена пользоваться тростью.

Девушка крайне разочарована Gipsy клуба, который, по ее словам, отказался идти на контакт, несмотря на ее готовность предоставить все медицинские документы. Она также сообщила о некорректном поведении представителя заведения, который пытался ее спровоцировать. Пострадавшая опасается, что слабое освещение в клубе может привести к новым травмам у его посетителей.

В настоящее время иск находится на рассмотрении суда. Представители Gipsy не предоставили комментариев по данному инциденту.